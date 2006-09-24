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    Marca: Де Хеа вошел в символическую сборную года ФИФА

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    Испанскому изданию Marca стало частично известно, кто вошел в символическую сборную сезона по версии ФИФА.

    Это голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, игроки «Реала» Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело и Лука Модрич, бывший форвард мадридского клуба Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», а также игроки «Барселоны» Лионель Месси и Иван Ракитич.

    Отметим, что Де Хеа не вошел в тройку лучших вратарей мира, туда попали Тибо Куртуа, Уго Льорис и Каспер Шмейхель.

    Напомним, что вручение премии The Best состоится сегодня вечером.

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