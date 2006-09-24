Marca: Де Хеа вошел в символическую сборную года ФИФА

Испанскому изданию Marca стало частично известно, кто вошел в символическую сборную сезона по версии .

Это голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, игроки «Реала» Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело и Лука Модрич, бывший форвард мадридского клуба Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», а также игроки «Барселоны» и Иван Ракитич.

Отметим, что Де Хеа не вошел в тройку лучших вратарей мира, туда попали , Уго Льорис и Каспер Шмейхель.

Напомним, что вручение премии The Best состоится сегодня вечером.