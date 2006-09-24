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    Никита Чернов: «Адриано специально стукался об игроков ЦСКА спиной и падал. Судья пару раз купился»

    Теги Спартак ЦСКА Луис Адриано премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Никита Чернов Матч ТВ Футбол

    Защитник ЦСКА Никита Чернов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    – В первом тайме играли хорошо. Чувствовали, что если еще немного добавим, то обязательно забьем. Немного не хватило удачи, забили только во втором тайме. Уверен, что нам было по силам забить еще и выиграть.

    – Адриано раз 15 падал возле штрафной ЦСКА. Что можете сказать об игре против него? Он симулировал?

    – Да, было пару моментов, когда он спиной специально стукался о центральных защитников и падал. Судья пару раз купился, дал фол.

    – В некоторых эпизодах купился, то есть дал штрафной, но мог не давать?

    – Ну да, в некоторых спорных эпизодах фиксировал фол, а в некоторых не фиксировал, хотя, наверное, можно было и зафиксировать. Может, закрывал глаза. Это исключительно его дело.

    – Вы удивлены, что владели инициативой в матче со «Спартаком»?

    – Да нет, выходили с мыслью, что будем играть первым номером. Понимали, что «Спартак» играл на день позже в Лиге Европы, у них меньше сил. Нам нужно было быстрее передавать мяч, чтобы он ходил с фланга на фланг. Думаю, нам это удавалось во втором тайме, поэтому и доминировали.

    – Каково играть в такой молодой команде?

    – Свой максимум мы еще не знаем. Думаю, показали хорошую игру со «Спартаком», но уверен, что это не наш максимум. Можем еще лучше и будем прибавлять с каждой игрой.

    – Ничья закономерна?

    – Да нет, думаю, мы могли рассчитывать на большее. Каждый хотел победить, мы – точно. Любой ценой хотели забить второй гол и выиграть. Жалко, что не получилось, – сказал Чернов.

    Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

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