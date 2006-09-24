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    Чемпионат Италии. «Фрозиноне» уступил «Ювентусу», «Милан» сыграл вничью с «Аталантой»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 5-м туре итальянской серии А «Наполи» победил «Торино» (3:1), «Рома» уступила «Болонье» (0:2), «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), «Ювентус» разобрался с «Фрозиноне» (2:0).

    Чемпионат Италии

    5-й тур

    Милан – Аталанта 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    23 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Игуаин, 1:1 – 54 Гомес, 2:1 – 61 Бонавентура, 2:2 – 90 Ригони.
    МиланДоннарумма, Калабрия (Абате, 67), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Бакайоко, 74), Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кастильехо, 85).
    АталантаГоллини, Толои, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс (Иличич, 76), Пашалич (Ригони, 46), Гомес, Барроу (Сапата, 46).
    Предупреждения:
    Калабрия (51), Игуаин (65), Гомес (78).

     

    Фрозиноне – Ювентус 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    23 сентября, 21.30, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 81 Роналду, 0:2 – 90 Бернардески.
    ФрозинонеСпортьелло, Дзампано, Гольданига, Саламон, Капуано, Молинаро, Чибса, Майелло (Крисетиг, 48), Хадльвредссон (Кассата, 85), Кэмпбелл (Чиано, 71), Перица.
    ЮвентусШченсны, Куадрадо (Жоау Канселу, 69), Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Бернардески, 56), Джан, Пьянич, Дибала, Манджукич (Матюиди, 85), Роналду.
    Предупреждения:
    Бентанкур (27), Перица (29), Молинаро (62), Спортьелло (79).

     

    Торино – Наполи 1:3 (0:2, 1:1)
    Дата проведения
    23 сентября, 13.30, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Инсинье, 0:2 – 20 Верди, 1:2 – 51, пенальти Белотти, 1:3 – 59 Инсинье.
    ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 77), Базелли (Эдера, 87), Ринкон, Мейте (Сориано, 62), Беренгер, Дзадза, Белотти.
    НаполиОспина, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Луперто (Максимович, 74), Рог (Аллан, 60), Гамшик, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54), Мертенс.
    Предупреждения:
    Кулибали (23), Ринкон (31), Рог (37), Иццо (43), Альбиоль (52).

     

    Лацио – Дженоа 4:1 (2:0, 2:1)
    Дата проведения
    23 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 23 Иммобиле, 2:1 – 46 Пентек, 3:1 – 53 Милинкович-Савич, 4:1 – 89 Иммобиле.
    ЛациоСтракоша, Касерес, Ачерби, Уоллес, Марушич (Габаррон, 86), Лулич, Лейва, Пароло, Милинкович-Савич (Бадель, 72), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле.
    ДженоаМаркетти, Кришито, Сполли (Куаме, 27), Зуканович, Гюнтер, Бираски, Хильемарк, Ромуло (Лазович, 57), Юри Медейруш (Сандро, 62), Бесса, Пентек.
    Предупреждения:
    Сполли (11), Бесса (45), Бадель (80).

     

    Кьево – Удинезе 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    23 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 76 де Пауль, 0:2 – 90 Лазанья.
    КьевоСоррентино, Томович, Каччаторе, Бани (Россеттини, 68), Барба, Бирса (Лерис, 74), Радованович, Оби (Пеллиссье, 79), Джаккерини, Ригони, Стемпиньски.
    УдинезеСкуффет, Нюйтинк, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Бехрами, де Пауль, Пуссетто (Мачис, 62), Фофана, Мандрагора (Барак, 89), Теодорчик (Лазанья, 67).
    Предупреждения:
    Бехрами (83), Джаккерини (90).

     

    Болонья – Рома 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    23 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Маттьелло, 2:0 – 59 Сантандер.
    БолоньяСкорупски, Де Майо, Ларангейра, Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Крейчи, Сванберг (Мбайе, 61), Надь, Сантандер (Дестро, 82), Фальчинелли (Оквонкво, 68).
    РомаОльсен, Маркано, Фасио (Коларов, 64), Манолас, Флоренци, де Росси, Перотти, Кристанте (Пасторе, 54), Пеллегрини, Клюйверт (Ундер, 59), Джеко.
    Предупреждения:
    де Росси (30), Кристанте (33), Фасио (63), Пеллегрини (79), Мбайе (90), Де Майо (90).

     

    Парма – Кальяри 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 сентября, 16.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Инглезе, 2:0 – 47 Жервиньо.
    ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Димарко, Ригони, Штулац, Барилла, Жервиньо (Гобби, 86), Инглезе (Чераволо, 74), Ди Гаудио (Дейола, 65).
    КальяриКраньо, Срна, Романья, Клаван, Ликояннис, Ионицэ (Кастро, 60), Брадарич (Чигарини, 78), Барелла, Жоао Педро, Черри (Фариас, 60), Сау.
    Предупреждения:
    Гальоло (31), Сау (34), Барилла (69).

     

    Фиорентина – СПАЛ 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Пьяца, 2:0 – 28 Миленкович, 3:0 – 56 Кьеза.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги (Ганцко, 46), Бенасси, Верету, Жерсон, Кьеза (Миральяс, 66), Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77).
    СПАЛГомис, Чонек, Викари (Шимич, 57), Фелипе, Ладзари, Куртич, Скьяттарелла, Миссироли (Валоти, 66), Фарес, Петанья (Палоски, 76), Антенуччи.
    Предупреждения:
    Бираги (33), Скьяттарелла (55), Куртич (73).

     

    Сампдория – Интер 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 сентября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Брозович.
    СампдорияАудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат (Баррето, 59), Экдаль, Линетти (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90), Дефрель, Куальярелла.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Перишич, 60), Наингголан (Валеро, 83), Кандрева (Кейта Бальде, 70), Икарди.
    Предупреждения:
    Линетти (6), Миранда (20), Валеро (90), Дефрель (90), Тонелли (90).

     

    Сассуоло – Эмполи 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    21 сентября, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Капуто, 1:1 – 13 Боатенг, 2:1 – 57 Феррари, 3:1 – 85 Ди Франческо.
    СассуолоКонсильи, Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио, Локателли, Данкан, Сенси (Бурабия, 67), Берарди (Бриньола, 81), Ди Франческо, Боатенг (Эль-Бабакар, 62).
    ЭмполиТерраччано, Ди Лоренцо, Сильвестре, Майетта, Весели, Аккуа (Беннасер, 14), Капецци (Траоре, 81), Крунич, Зайц, Капуто, ла Гумина (Мраз, 66).
    Предупреждения:
    Капецци (6), Крунич (11), Ди Франческо (31), Зайц (45).
    Удаление:
    Зайц (71).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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