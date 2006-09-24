Чемпионат Италии. «Фрозиноне» уступил «Ювентусу», «Милан» сыграл вничью с «Аталантой»

В 5-м туре итальянской серии А «Наполи» победил «Торино» (3:1), «Рома» уступила «Болонье» (0:2), «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), «Ювентус» разобрался с «Фрозиноне» (2:0).
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 2 Игуаин, 1:1 – 54 Гомес, 2:1 – 61 Бонавентура, 2:2 – 90 Ригони.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия (Абате, 67), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Бакайоко, 74), Сусо, Игуаин, Чалханоглу (Кастильехо, 85).
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Аталанта –
Голлини, Толои, Паломино, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс (Иличич, 76), Пашалич (Ригони, 46), Гомес, Барроу (Сапата, 46).
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Голы:
- 0:1 – 81 Роналду, 0:2 – 90 Бернардески.
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Фрозиноне –
Спортьелло, Дзампано, Гольданига, Саламон, Капуано, Молинаро, Чибса, Майелло (Крисетиг, 48), Хадльвредссон (Кассата, 85), Кэмпбелл (Чиано, 71), Перица.
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо (Жоау Канселу, 69), Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Бернардески, 56), Джан, Пьянич, Дибала, Манджукич (Матюиди, 85), Роналду.
- Предупреждения:
- Бентанкур (27), Перица (29), Молинаро (62), Спортьелло (79).
- Дата проведения
- 23 сентября, 13.30, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 77), Базелли (Эдера, 87), Ринкон, Мейте (Сориано, 62), Беренгер, Дзадза, Белотти.
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Наполи –
Оспина, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Луперто (Максимович, 74), Рог (Аллан, 60), Гамшик, Кальехон, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54), Мертенс.
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 23 Иммобиле, 2:1 – 46 Пентек, 3:1 – 53 Милинкович-Савич, 4:1 – 89 Иммобиле.
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Лацио –
Стракоша, Касерес, Ачерби, Уоллес, Марушич (Габаррон, 86), Лулич, Лейва, Пароло, Милинкович-Савич (Бадель, 72), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле.
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Дженоа –
Маркетти, Кришито, Сполли (Куаме, 27), Зуканович, Гюнтер, Бираски, Хильемарк, Ромуло (Лазович, 57), Юри Медейруш (Сандро, 62), Бесса, Пентек.
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Соррентино, Томович, Каччаторе, Бани (Россеттини, 68), Барба, Бирса (Лерис, 74), Радованович, Оби (Пеллиссье, 79), Джаккерини, Ригони, Стемпиньски.
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Удинезе –
Скуффет, Нюйтинк, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Бехрами, де Пауль, Пуссетто (Мачис, 62), Фофана, Мандрагора (Барак, 89), Теодорчик (Лазанья, 67).
- Предупреждения:
- Бехрами (83), Джаккерини (90).
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Де Майо, Ларангейра, Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Крейчи, Сванберг (Мбайе, 61), Надь, Сантандер (Дестро, 82), Фальчинелли (Оквонкво, 68).
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Рома –
Ольсен, Маркано, Фасио (Коларов, 64), Манолас, Флоренци, де Росси, Перотти, Кристанте (Пасторе, 54), Пеллегрини, Клюйверт (Ундер, 59), Джеко.
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Эннио Тардини»
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Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Димарко, Ригони, Штулац, Барилла, Жервиньо (Гобби, 86), Инглезе (Чераволо, 74), Ди Гаудио (Дейола, 65).
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Кальяри –
Краньо, Срна, Романья, Клаван, Ликояннис, Ионицэ (Кастро, 60), Брадарич (Чигарини, 78), Барелла, Жоао Педро, Черри (Фариас, 60), Сау.
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 18 Пьяца, 2:0 – 28 Миленкович, 3:0 – 56 Кьеза.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги (Ганцко, 46), Бенасси, Верету, Жерсон, Кьеза (Миральяс, 66), Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77).
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СПАЛ –
Гомис, Чонек, Викари (Шимич, 57), Фелипе, Ладзари, Куртич, Скьяттарелла, Миссироли (Валоти, 66), Фарес, Петанья (Палоски, 76), Антенуччи.
- Предупреждения:
- Бираги (33), Скьяттарелла (55), Куртич (73).
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 90 Брозович.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат (Баррето, 59), Экдаль, Линетти (Янкто, 59), Рамирес (Сала, 90), Дефрель, Куальярелла.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Перишич, 60), Наингголан (Валеро, 83), Кандрева (Кейта Бальде, 70), Икарди.
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 1 Капуто, 1:1 – 13 Боатенг, 2:1 – 57 Феррари, 3:1 – 85 Ди Франческо.
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Марлон, Феррари, Рожерио, Локателли, Данкан, Сенси (Бурабия, 67), Берарди (Бриньола, 81), Ди Франческо, Боатенг (Эль-Бабакар, 62).
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Эмполи –
Терраччано, Ди Лоренцо, Сильвестре, Майетта, Весели, Аккуа (Беннасер, 14), Капецци (Траоре, 81), Крунич, Зайц, Капуто, ла Гумина (Мраз, 66).
- Предупреждения:
- Капецци (6), Крунич (11), Ди Франческо (31), Зайц (45).
- Удаление:
- Зайц (71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.