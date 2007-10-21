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    Tribuna Digital открывает вакансию испаноязычного фейсбук-редактора

    Теги Sports.ru Tribuna.com Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших мобильных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.

    В числе прочего у нас есть клубные медиа на испанском языке – о «Барселоне» и «Реале». У них уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

    Если вы знаете испанский, любите европейский футбол, много времени проводите в фейсбуке и понимаете, как он работает, – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Высокий уровень владения испанским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты – для тех, для кого этот язык является родным.
    – Четкое понимание принципов работы фейсбука и соцсетей в целом: выбор вирусного контента, поиск новых решений и трюков, выбор правильных заголовков, подводок и картинок.
    – Понимание европейского футбола и интерес к нему.
    – Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
    – Готовность выполнить тестовое задание.

    Для вас:

    – Новые интересные задачи международного масштаба.
    – Отличный коллектив.
    – Индивидуальный график.
    – Возможность работать удаленно.

    Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор испаноязычных соцсетей».

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