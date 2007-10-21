Tribuna Digital открывает вакансию испаноязычного фейсбук-редактора

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших мобильных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.

В числе прочего у нас есть клубные медиа на испанском языке – о «Барселоне» и «Реале». У них уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

Если вы знаете испанский, любите европейский футбол, много времени проводите в фейсбуке и понимаете, как он работает, – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения испанским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты – для тех, для кого этот язык является родным.

– Четкое понимание принципов работы фейсбука и соцсетей в целом: выбор вирусного контента, поиск новых решений и трюков, выбор правильных заголовков, подводок и картинок.

– Понимание европейского футбола и интерес к нему.

– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Новые интересные задачи международного масштаба.

– Отличный коллектив.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор испаноязычных соцсетей».