Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию специалиста по digital-маркетингу

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений исчисляется миллионами человек и постоянно растет.

Если вы любите футбол и спорт, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

В данный момент мы открываем вакансию специалиста по digital-маркетингу.

В задачи входит:

– Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.

– Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).

– Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).

– Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.

– Анализ конкурентов.

От вас:

– Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.

– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.

– Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.

– Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.

– Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.

Станет дополнительным плюсом:

– Интерес к футболу выше среднего

– Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM

– Базовое владение графическим редактором Photoshop или его аналогами

– Знание английского и готовность работать с семантикой других языков.

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, возможность поработать с линейкой разнообразных спортивных продуктов, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Специалист по digital-маркетингу».