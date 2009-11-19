Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию специалиста по digital-маркетингу

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.
Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений исчисляется миллионами человек и постоянно растет.
Если вы любите футбол и спорт, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!
В данный момент мы открываем вакансию специалиста по digital-маркетингу.
В задачи входит:
– Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.
– Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).
– Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).
– Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.
– Анализ конкурентов.
От вас:
– Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.
– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.
– Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.
– Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.
– Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.
Станет дополнительным плюсом:
– Интерес к футболу выше среднего
– Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM
– Базовое владение графическим редактором Photoshop или его аналогами
– Знание английского и готовность работать с семантикой других языков.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, возможность поработать с линейкой разнообразных спортивных продуктов, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Специалист по digital-маркетингу».
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