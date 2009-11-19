Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию специалиста по digital-маркетингу

    Теги Sports.ru Tribuna.com мобильные приложения Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

    Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений исчисляется миллионами человек и постоянно растет.

    Если вы любите футбол и спорт, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

    В данный момент мы открываем вакансию специалиста по digital-маркетингу.

    В задачи входит:

    – Продвижение наших сайтов, мобильных приложений и других продуктов в России и за рубежом.

    – Анализ результатов, работа с аналитическими системами (GA, AdFox, Яндекс.Метрика, MoPub, AppAnnie и тд).

    – Работа с рекламными платформами соцсетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и т.д).

    – Поддержание отношений с текущими партнерами, привлечение новых партнеров.

    – Анализ конкурентов.

    От вас:

    – Глубокий интерес к современным технологиям и мобильным приложениям.

    – Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.

    – Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.

    – Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.

    – Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.

    Станет дополнительным плюсом:

    – Интерес к футболу выше среднего

    – Опыт работы в интернет-маркетинге или SMM

    – Базовое владение графическим редактором Photoshop или его аналогами

    – Знание английского и готовность работать с семантикой других языков.

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, возможность поработать с линейкой разнообразных спортивных продуктов, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Специалист по digital-маркетингу».

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться