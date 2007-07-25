Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию Frontend-разработчика

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.

Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь!

#прямосейчас мы открываем вакансию frontend-разработчика.

В ваши задачи будет входить:

– Поддержка работоспособности платформы Sports.ru или проекта Betting Insider.

– Разработка новых функциональных возможностей.

– Работа над рекламными и редакционными спецпроектами.

– Рефакторинг существующей кодовой базы.

Что нужно знать:

– Отличное знание Javascript, современных библиотек и тонких мест языка.

– Знание HTML / CSS / JQuery.

– Опыт работы с Git.

– Знание БЭМ.

– Любовь к пользовательским интерфейсам, внимание к деталям, желание делать хорошо и еще лучше.

А также плюсом будет:

– Знание ECMAScript 2015 (ES6).

– Опыт работы с LESS / SASS / Stylus.

– Опыт сборки проектов c помощью Gulp или других средств (Grunt и пр).

– Опыт работы с Handlebars, RequireJS.

Для вас:

– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Frontend-разработчик».