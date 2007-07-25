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    Sports.ru

    Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию Frontend-разработчика

    Теги Sports.ru натив Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.

    Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь!

    #прямосейчас мы открываем вакансию frontend-разработчика.

    В ваши задачи будет входить:

    – Поддержка работоспособности платформы Sports.ru или проекта Betting Insider.

    – Разработка новых функциональных возможностей.

     – Работа над рекламными и редакционными спецпроектами.

    – Рефакторинг существующей кодовой базы.

    Что нужно знать:

    – Отличное знание Javascript, современных библиотек и тонких мест языка.

    – Знание HTML / CSS / JQuery.

    – Опыт работы с Git.

    – Знание БЭМ.

    – Любовь к пользовательским интерфейсам, внимание к деталям, желание делать хорошо и еще лучше.

    А также плюсом будет:

    – Знание ECMAScript 2015 (ES6).

    – Опыт работы с LESS / SASS / Stylus.

    – Опыт сборки проектов c помощью Gulp или других средств (Grunt и пр).

    – Опыт работы с Handlebars, RequireJS. 

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Frontend-разработчик».

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