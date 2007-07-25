Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию Frontend-разработчика

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.
Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать значимых результатов – присоединяйтесь!
#прямосейчас мы открываем вакансию frontend-разработчика.
В ваши задачи будет входить:
– Поддержка работоспособности платформы Sports.ru или проекта Betting Insider.
– Разработка новых функциональных возможностей.
– Работа над рекламными и редакционными спецпроектами.
– Рефакторинг существующей кодовой базы.
Что нужно знать:
– Отличное знание Javascript, современных библиотек и тонких мест языка.
– Знание HTML / CSS / JQuery.
– Опыт работы с Git.
– Знание БЭМ.
– Любовь к пользовательским интерфейсам, внимание к деталям, желание делать хорошо и еще лучше.
А также плюсом будет:
– Знание ECMAScript 2015 (ES6).
– Опыт работы с LESS / SASS / Stylus.
– Опыт сборки проектов c помощью Gulp или других средств (Grunt и пр).
– Опыт работы с Handlebars, RequireJS.
Для вас:
– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Frontend-разработчик».
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