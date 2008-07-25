Sports.ru открывает вакансию младшего графического дизайнера

Современное спортивное медиа – уже давно не только глубокие тактические разборы, необычные рассказы о матчах и игроках и мощные интервью Дудя и Головина. Мы на Sports.ru понимаем важность яркой визуализации материалов как на сайте и в приложениях, так и в соцсетях – и поэтому открываем новую вакансию.

Задачи:

– Разработка графического оформления авторских материалов на сайте

– Создание крутых ярких пикч для всех наших соцсетей

Ты уже почти работаешь у нас, если:

– Идеально ориентируешься в спорте

– Можешь делать пикчи лучше BRFootball и Goal.com

– Отлично владеешь Photoshop и Illustrator (навыки в моушн-дизайне и иллюстрации будут огромным плюсом)

– Способен предлагать и реализовывать идеи

Если в пунктах выше ты узнал себя, то для старта космической карьеры присылай на design@sports.ru резюме (или краткое описание того, что, как и где ты делал или учился) и тестовое задание: отработай графически три актуальных спортивных события этого лета. Что это может быть (инфографика, красиво оформленная цитата, цифра, мощная красивая стилевая пикча, остроумный мемчик и т.д.) – решай сам. И обязательно укажи, сколько времени заняла реализация каждого задания.

Индивидуальный график, уникальная команда и возможность сказать в лицо Дудю, какая же лажа его шрифт в YouTube, – все прилагается.