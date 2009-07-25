«Спорт-Экспресс»: РФС предложит Черчесову контракт по схеме 2+2

РФС предложит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову новый контракт по схеме 2+2. Ожидается, что об этом будет объявлено завтра на исполкоме организации.

По информации источника, Черчесову предложат контракт до Евро-2020, по итогам которого возможно продление соглашения до ЧМ-2022.

В повестке исполкома заявлено четыре вопроса: доклад Алексея Сорокина об итогах ЧМ-2018, доклад Станислава Черчесова о выступлении сборной на турнире, вопросы о судействе и об изменениях в регламентах чемпионата и первенства страны.