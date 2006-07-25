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    Спорт FM изменит формат из-за финансовых трудностей. 80% эфира займет музыка

    Теги кризис Футбол

    На Спорт FM изменится формат вещания.

    Причиной стало ухудшение финансовой ситуации радиостанции в связи с отсутствием крупных спортивных мероприятий на территории России в ближайшее время.

    80% вещания Спорт FM займет музыка, в том числе рэп и хип-хоп. Остальное время будут занимать спортивные новости. Аналитика и большинство спортивных передач будут закрыты.

    Как сообщил генеральный директор компании Роман Емельянов, изменение стратегии связано с желанием больше охватить молодежь.

    «За все время работы радиостанции в нее вложили около 1 миллиарда рублей. Эти затраты не только до сих пор не окупились, но и, скорее всего, они не окупятся в обозримом будущем, так как роста финансовых показателей мы не видим», – заявил Емельянов.

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