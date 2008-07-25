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    Марио Фернандес: «Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за привилегию защищать цвета сборной на ЧМ»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Марио Фернандес Футбол

    Защитник ЦСКА и сборной России ​Марио Фернандес подвел итоги ЧМ-2018.

    «Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

    Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением.

    Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны», – сказал Фернандес.

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