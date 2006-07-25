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    Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы фото Абель Эрнандес Футбол

    Экс-форвард «Халла» Абель Эрнандес в ближайшее время, по всей видимости, станет игроком ЦСКА.

    Нападающий приблизительно в 2.30 по московскому времени опубликовал в инстаграме сторис, где он приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

    В прошлом сезоне Эрнандес выступал за «Халл». В начале сезона Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

    В настоящее время игрок является свободным агентом.

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