Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Экс-форвард «Халла» Абель Эрнандес в ближайшее время, по всей видимости, станет игроком .

Нападающий приблизительно в 2.30 по московскому времени опубликовал в инстаграме сторис, где он приземлился в аэропорту Шереметьево.

Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за . В начале сезона Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

В настоящее время игрок является свободным агентом.