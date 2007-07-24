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    Сергей Прядкин: «Я борец с алкоголизмом, но пиво на стадионах – это очень хорошо»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РПЛ болельщики Олимп-ФНЛ Владимир Путин Рустам Минниханов Спорт-Экспресс Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин одобряет продажу пива на стадионах на матчах чемпионата России.

    – Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.

    Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса…

    - Пиво будет дешевле 350 рублей?

    – Не забывай, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли. Думаю, конечно, дешевле.

    Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах

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