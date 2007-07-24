Моуринью готов продать Марсьяля, Вудворд – против

Главный тренер Жозе Моуринью обсудит с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом будущее форварда команды , который через год может стать свободным агентом.

Моуринью готов расстаться с французом этим летом, тогда как Вудворд намерен сохранить нападающего. Сам Марсьяль хочет покинуть «МЮ» из-за дефицита игровой практики.

Марсьялем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Челси». В случае его ухода Моуринью планирует пригласить в «МЮ» Ивана Перишича («Интер») или Виллиана («Челси»).