Моуринью готов продать Марсьяля, Вудворд – против

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обсудит с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом будущее форварда команды Антони Марсьяля, который через год может стать свободным агентом.
Моуринью готов расстаться с французом этим летом, тогда как Вудворд намерен сохранить нападающего. Сам Марсьяль хочет покинуть «МЮ» из-за дефицита игровой практики.
Марсьялем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Челси». В случае его ухода Моуринью планирует пригласить в «МЮ» Ивана Перишича («Интер») или Виллиана («Челси»).