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    Моуринью готов продать Марсьяля, Вудворд – против

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль Эд Вудворд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обсудит с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом будущее форварда команды Антони Марсьяля, который через год может стать свободным агентом.

    Моуринью готов расстаться с французом этим летом, тогда как Вудворд намерен сохранить нападающего. Сам Марсьяль хочет покинуть «МЮ» из-за дефицита игровой практики.

    Марсьялем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Челси». В случае его ухода Моуринью планирует пригласить в «МЮ» Ивана Перишича («Интер») или Виллиана («Челси»).

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