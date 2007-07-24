Прокуратура Испании возобновила дело о пересадке печени Абидалю

Прокуратура Испании инициировала повторное рассмотрение дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба Эрику Абидалю.

В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд «прояснить детали и тщательнее установить личность донора».

Ранее сообщалось, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени. сообщала, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.

Абидаль опубликовал фото из больничной палаты, опровергая слухи о покупке донорской печени на черном рынке