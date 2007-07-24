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    Прокуратура Испании возобновила дело о пересадке печени Абидалю

    Теги Эрик Абидаль Барселона примера Испания происшествия Футбол

    Прокуратура Испании инициировала повторное рассмотрение дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба Эрику Абидалю.

    В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд «прояснить детали и тщательнее установить личность донора».

    Ранее сообщалось, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени. «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.

    Абидаль опубликовал фото из больничной палаты, опровергая слухи о покупке донорской печени на черном рынке

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