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    Массимо Каррера: «Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чем для него является спартаковский дух.

    «Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть.

    Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет. Прежде всего ты сам себе не будешь задавать вопросы, почему ты оказался слабее.

    А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось, значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазки. Мы хотим побеждать», – сказал Каррера.  

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