Контент «Матч ТВ» и трансляции игр ЧМ собрали почти 184 млн просмотров в Интернете

подвел итоги трансляций чемпионата мира в России на цифровых ресурсах и в телеэфире, зафиксировав рекордные показатели.

За время количество уникальных пользователей цифровых площадок удвоилось и достигло рекордной цифры в 28,1 млн.

Контент телеканала и трансляции игр собрали почти 184 млн просмотров в Интернете, что стало лучшим результатом.

В прямом эфире трансляции матчей на канале показали долю телесмотрения в 22,3% среди мужской аудитории 14-59 лет.

В июне «Матч ТВ» установил рекордную долю с момента старта вещания – 6% в целевой аудитории «Мужчины 14-59», сообщает Mediascope. Охват всех трансляций чемпионата мира на канале составил 58% (40,2 млн) россиян старше 4 лет, а целевой аудитории канала «Мужчины 14-59» – 64% (14,6 млн) россиян.

Средняя доля телесмотрения 30 матчей в прямом эфире составила 22,3% в целевой аудитории канала «Мужчины 14-59» и 12,8% в аудитории старше 4 лет.

Среди телезрителей «Матч ТВ» самой популярной трансляцией стал матч 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии – доля телесмотрения в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет» составила 40,9%. В Москве этот матч посмотрели более 3 млн человек.

Всего в эфире «Матч ТВ», с учетом всех повторов, было показано максимальное количество трансляций матчей чемпионата мира – 112 со средней долей 11,3%. 3 июля был достигнут рекорд телеканала по дневной доле – 20,7%.