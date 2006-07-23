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    Контент «Матч ТВ» и трансляции игр ЧМ собрали почти 184 млн просмотров в Интернете

    Теги телевидение болельщики ЧМ-2018 Матч ТВ Футбол

    «Матч ТВ» подвел итоги трансляций чемпионата мира в России на цифровых ресурсах и в телеэфире, зафиксировав рекордные показатели.

    За время ЧМ-2018 количество уникальных пользователей цифровых площадок «Матч ТВ» удвоилось и достигло рекордной цифры в 28,1 млн.

    Контент телеканала и трансляции игр собрали почти 184 млн просмотров в Интернете, что стало лучшим результатом.

    В прямом эфире трансляции матчей на канале показали долю телесмотрения в 22,3% среди мужской аудитории 14-59 лет.

    В июне «Матч ТВ» установил рекордную долю с момента старта вещания – 6% в целевой аудитории «Мужчины 14-59», сообщает Mediascope. Охват всех трансляций чемпионата мира на канале составил 58% (40,2 млн) россиян старше 4 лет, а целевой аудитории канала «Мужчины 14-59» – 64% (14,6 млн) россиян.  

    Средняя доля телесмотрения 30 матчей в прямом эфире составила 22,3% в целевой аудитории канала «Мужчины 14-59» и 12,8% в аудитории старше 4 лет.

    Среди телезрителей «Матч ТВ» самой популярной трансляцией ЧМ-2018 стал матч 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии – доля телесмотрения в целевой аудитории «Мужчины 14-59 лет» составила 40,9%. В Москве этот матч посмотрели более 3 млн человек.

    Всего в эфире «Матч ТВ», с учетом всех повторов, было показано максимальное количество трансляций матчей чемпионата мира – 112 со средней долей 11,3%. 3 июля был достигнут рекорд телеканала по дневной доле – 20,7%.

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