Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Милан» предложил Игуаину 4-летний контракт с окладом 4,5 млн евро в год

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Альваро Мората Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в «Милан».

    Новое руководство «россонери» продолжает переговоры о переходе аргентинского форварда.

    «Милан» предложил Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    В «Ювентусе» Игуаин получает около 7,5 миллионов в год. Туринский клуб рассчитывает выручить с продажи игрока не меньше 60 миллионов евро.

    На форварда также претендует «Челси», но лондонский клуб рассчитывает сперва продать одного из своих нападающих, чтобы освободить место для аргентинца.

    Помимо Игуаина, «Милан» также рассматривает кандидатуру нападающего «Челси» Альваро Мораты.

    Однако зарплата испанца значительно выше – около 9 миллионов евро за сезон.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться