«Милан» предложил Игуаину 4-летний контракт с окладом 4,5 млн евро в год

Нападающий Гонсало Игуаин может перейти в «Милан».

Новое руководство «россонери» продолжает переговоры о переходе аргентинского форварда.

предложил Игуаину 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В «Ювентусе» Игуаин получает около 7,5 миллионов в год. Туринский клуб рассчитывает выручить с продажи игрока не меньше 60 миллионов евро.

На форварда также претендует , но лондонский клуб рассчитывает сперва продать одного из своих нападающих, чтобы освободить место для аргентинца.

Помимо Игуаина, «Милан» также рассматривает кандидатуру нападающего «Челси» .

Однако зарплата испанца значительно выше – около 9 миллионов евро за сезон.