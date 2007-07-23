Юрий Семин: «Нет понимания, по какому принципу составляется календарь РПЛ. Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен календарем команды на новый сезон.
– Довольны календарем и регламентом? В прошлом сезоне, скажем, возникла ситуация с невозможностью отменить ошибочное предупреждение. Человек пропустил матч ни за что. Бред же.
– Тренеров, к сожалению, не приглашают на обсуждение таких вопросов в премьер-лигу и РФС. А надо. Мы непосредственные участники, практики. У нас опыт и знания.
Взять VAR. Весь мир двинулся в этом направлении, потому что система приносит пользу. Но предположу, что после ЧМ все потихоньку затихнет, и никто, кроме Сергея Галицкого, о VAR не вспомнит.
На мой взгляд, есть смысл перед сезоном собрать тренеров и узнать их мнение о календаре и регламенте. Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? Если это система Бергера, то первая команда должна встречаться с последней, вторая с предпоследней и так далее.
Смотрим первый тур. «Спартак» – «Оренбург». «Енисей» – «Зенит». «Крылья Советов» – ЦСКА. Все соответствует. И вдруг – «Локомотив» – «Уфа». Чемпион – с шестой командой прошлого сезона, участницей еврокубков.
То есть 27 июля мы бьемся с армейцами за Суперкубок, через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона.
В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести Суперкубок 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет.
На носу Лига чемпионов – и такие стрессовые нагрузки. Разве не от нее надо танцевать в календаре, если есть возможность облегчить жизнь нашим еврокубковым командам?
Это ведь обязательно скажется потом либо на результате, либо на физическом состоянии игроков. Да и очковая копилка УЕФА, если на то пошло, работает на все российские клубы.