Юрий Семин: «Нет понимания, по какому принципу составляется календарь РПЛ. Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит»

Главный тренер Юрий Семин остался недоволен календарем команды на новый сезон.

– Довольны календарем и регламентом? В прошлом сезоне, скажем, возникла ситуация с невозможностью отменить ошибочное предупреждение. Человек пропустил матч ни за что. Бред же.

– Тренеров, к сожалению, не приглашают на обсуждение таких вопросов в премьер-лигу и . А надо. Мы непосредственные участники, практики. У нас опыт и знания.

Взять VAR. Весь мир двинулся в этом направлении, потому что система приносит пользу. Но предположу, что после ЧМ все потихоньку затихнет, и никто, кроме Сергея Галицкого, о VAR не вспомнит.

На мой взгляд, есть смысл перед сезоном собрать тренеров и узнать их мнение о календаре и регламенте. Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? Если это система Бергера, то первая команда должна встречаться с последней, вторая с предпоследней и так далее.

Смотрим первый тур. – «Оренбург». «Енисей» – «Зенит». «Крылья Советов» – ЦСКА. Все соответствует. И вдруг – – «Уфа». Чемпион – с шестой командой прошлого сезона, участницей еврокубков.

То есть 27 июля мы бьемся с армейцами за , через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона.

В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет.

На носу Лига чемпионов – и такие стрессовые нагрузки. Разве не от нее надо танцевать в календаре, если есть возможность облегчить жизнь нашим еврокубковым командам?

Это ведь обязательно скажется потом либо на результате, либо на физическом состоянии игроков. Да и очковая копилка УЕФА, если на то пошло, работает на все российские клубы.