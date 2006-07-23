Златко Далич о предложениях из Азии: «Я второй тренер в мире. 5 млн долларов в год — слишком мало»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал работу с национальной командой. На ЧМ-2018 Хорватия уступила в финале турнира команде Франции (2:4).

«Игрокам сборной Хорватии не нужен был человек, который научил бы их играть в футбол, потому что они играют на высшем уровне. Им нужен был человек, который придавал бы им уверенности, давал тактику, уделял внимание, которого они заслуживают. Они признали во мне тренера, который может помочь добиться отличного результата.

Лука Модрич добился всего на клубном уровне, но ничего не достиг со сборной. Я сказал им, что верю в них и что мы шаг за шагом добьемся успеха. Может, они мне не поверили сразу, но после игры с Нигерией все изменилось.

У меня осталось два года по контракту, и я мог бы остаться в команде на этот срок, но после весеннего тура по США говорил, что уйду. Не переношу того, что люди, за всю жизнь дважды ударившие по мячу, решали мою судьбу на лавке сборной Хорватии. Я независим и не могу никому позволить играть со мной.

Клубы из Азии предлагают мне 5 миллионов долларов в год? Нравится вам или нет, а я второй тренер в мире. И сумма в 5 миллионов в год для такого тренера слишком мала. Деньги важны для всех, но для меня это не главная мотивация», – сказал Далич.