Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мачей Рыбус: «В польских СМИ писали, что ЧМ будет провальным и никто не приедет в Россию. Потом дали опровержения»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу болельщики ЧМ-2018 Мачей Рыбус Футбол

    Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус поделился эмоциями от участия в ЧМ-2018.

    «Сборная Польши выступила на турнире хуже, чем могла бы. Нам удалось обыграть только японцев… Конечно, мы расстроены.

    Меня очень впечатлила атмосфера чемпионата. Перед турниром в польских СМИ писали, что он будет провальным, что никто не приедет в Россию. Хорошо, что потом все дали опровержение!

    Болеть за сборную Польши приехали около 15 тысячи болельщиков! Мы чувствовали их поддержку, слышали песни на стадионе. Персонально меня поддерживала супруга и муж моей сестры», – сказал Рыбус. 

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться