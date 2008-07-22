Мачей Рыбус: «В польских СМИ писали, что ЧМ будет провальным и никто не приедет в Россию. Потом дали опровержения»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус поделился эмоциями от участия в ЧМ-2018.

«Сборная Польши выступила на турнире хуже, чем могла бы. Нам удалось обыграть только японцев… Конечно, мы расстроены.

Меня очень впечатлила атмосфера чемпионата. Перед турниром в польских СМИ писали, что он будет провальным, что никто не приедет в Россию. Хорошо, что потом все дали опровержение!

Болеть за сборную Польши приехали около 15 тысячи болельщиков! Мы чувствовали их поддержку, слышали песни на стадионе. Персонально меня поддерживала супруга и муж моей сестры», – сказал Рыбус.