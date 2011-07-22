Клопп о трансферах: «Два года назад 100 млн фунтов были сумасшедшей суммой. Мир полностью изменился с тех пор»

Главный тренер Юрген Клопп признал, что за два года футбол сильно изменился.

После трансфера хавбека Поля Погба в 2016 году из «Ювентуса» в за 89,3 миллиона фунтов Юрген Клопп заявил, что если бы он мог распоряжаться такими деньгами, то потратил бы их по-другому.

«Другие клубы могут тратить больше денег и собирать топ-игроков. Я хочу поступать по-другому. Я бы делал все иначе, если бы у меня была возможность потратить эти деньги», – говорил тогда Клопп.

В текущее летнее трансферное «Ливерпуль» уже потратил 170 миллионов фунтов на усиление состава. В частности клуб купил вратаря «Ромы» Альссона за рекордную сумму в 62,5 миллиона евро. На пресс-конференции перед матчем International Champions Cup в США у Клоппа спросили, как он оценивает теперь те свои слова о трансфере Погба.

«Это проблема наших дней. Какую бы чушь ты не сказал, никто не забудет это. Но с другой стороны, в этом все еще есть доля правды. Я не мог себе представить, что мир настолько изменится за эти два года. Тогда 100 миллионов фунтов были сумасшедшей суммой. С тех пор мир полностью изменился.

Нам все равно, что о нас думают вокруг. Неважно что я говорил. Это всего лишь мое мнение в тот момент. Я изменил его? Да. Это правда.

Но лучше изменить свое мнение, чем не иметь его никогда. Вот и все», – сказал Клопп.