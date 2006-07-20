Месси – Сампаоли после поражения от Хорватии: «Ты 10 раз спрашивал, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал ни одного имени»

Игроки сборной Аргентины вступали в открытый конфликт с бывшим главным тренером команды Хорхе Сампаоли на .

Об этом пишет в своей книге «Истории мундиаля» аргентинский журналист Ариэль Сеносян.

Он, в частности, приводит разговор Сампаоли с командой после поражения Аргентины в матче с Хорватией (0:3) на групповом этапе турнира.

Игроки якобы окружили главного тренера и его ассистентов и начали предъявлять им претензии.

После этого состоялся следующий диалог:

– Мы не понимаем, что ты нам говоришь. Мы больше тебе не доверяем и хотим выражать собственное мнение, – сказали игроки.

– На счет чего? – ответил Сампаоли.

– На счет всего.

– Так что, вы собираетесь сами определять состав, тренироваться, делать все сами?

– Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена, – вступил в разговор .

После этой фразы президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, также присутствовавший при разговоре, сказал Сампаоли: «Тебе стоит сдаться».