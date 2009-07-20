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    Le10sport: «Монако» предложил ЦСКА 35 млн евро за Головина

    Теги ЦСКА Монако Челси Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Александр Головин Футбол

    Хавбек ЦСКА Александр Головин может перебраться в чемпионат Франции.

    «Монако» сделал предложение армейцам по российскому полузащитнику в размере 35 миллионов евро, сообщает Le10sport.

    Сообщается, что ЦСКА обозначил минимальную сумму за трансфер Головина в размере 30 миллионов евро, монегаски предложили еще больше.

    Согласно информации издания, трансфер может состояться в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА принял предложение «Челси» по Головину, а президент армейцев Евгений Гинер заявил, что готов отпустить игрока.

    Также интерес к полузащитнику сборной России возобновил «Ювентус».

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    Опрос

    Головин в «Челси» – это хорошо?

    11690 голосов 1
    • Да
      42%
    • Нет, лучше в «Ювентус»
      13%
    • Нет, лучше в «Монако»
      38%
    • Нет, лучше остаться в ЦСКА
      7%

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