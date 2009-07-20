Le10sport: «Монако» предложил ЦСКА 35 млн евро за Головина

Хавбек ЦСКА Александр Головин может перебраться в чемпионат Франции.

«Монако» сделал предложение армейцам по российскому полузащитнику в размере 35 миллионов евро, сообщает Le10sport.

Сообщается, что ЦСКА обозначил минимальную сумму за трансфер Головина в размере 30 миллионов евро, монегаски предложили еще больше.

Согласно информации издания, трансфер может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЦСКА принял предложение «Челси» по Головину, а президент армейцев Евгений Гинер заявил, что готов отпустить игрока.

Также интерес к полузащитнику сборной России возобновил «Ювентус».