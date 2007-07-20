«Торпедо» обратится в полицию по факту проявления расизма фанатами

Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что клуб обратится в полицию по поводу расистских записей болельщиков команды относительно несостоявшегося перехода защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

«Мы будем требовать проверить их на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня мы подаем заявление в соответствующие органы. Будет это заявление на один или два поста, решат наши юристы.

Мы боролись и будем бороться с проявлением расизма. Разборки будут, и сколько они продлятся — вопрос к органам. Все, что зависит от нас, мы сделаем», – сказала Еленцева.

Ранее столичный клуб объявил о переходе из системы «Локомотива» Эрвинга Ботаки-Иобома, являющегося воспитанником академии «Торпедо».

Однако фанатов черно-белых смутил цвет кожи новичка команды, и они выразили свой протест против данного трансфера. «В наших цветах есть черный, но в рядах — только белый» – написали фанаты клуба.

Решение отказаться от Ботаки-Иобома «Торпедо» объяснило тем, что «Локомотив» запросил за него компенсацию, хотя изначально была договоренность о бесплатном трансфере.

По словам Еленцевой, в распоряжении клуба есть документ, подтверждающий соответствующий запрос «Локомотива».