Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Торпедо» обратится в полицию по факту проявления расизма фанатами

    Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия болельщики Торпедо ПФЛ Россия Эрвинг Ботака-Иобома Елена Еленцева Футбол

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что клуб обратится в полицию по поводу расистских записей болельщиков команды относительно несостоявшегося перехода защитника Эрвинга Ботаки-Иобома.

    «Мы будем требовать проверить их на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня мы подаем заявление в соответствующие органы. Будет это заявление на один или два поста, решат наши юристы.

    Мы боролись и будем бороться с проявлением расизма. Разборки будут, и сколько они продлятся — вопрос к органам. Все, что зависит от нас, мы сделаем», – сказала Еленцева.

    Ранее столичный клуб объявил о переходе из системы «Локомотива» Эрвинга Ботаки-Иобома, являющегося воспитанником академии «Торпедо».

    Однако фанатов черно-белых смутил цвет кожи новичка команды, и они выразили свой протест против данного трансфера. «В наших цветах есть черный, но в рядах — только белый» – написали фанаты клуба.

    Решение отказаться от Ботаки-Иобома «Торпедо» объяснило тем, что «Локомотив» запросил за него компенсацию, хотя изначально была договоренность о бесплатном трансфере.

    По словам Еленцевой, в распоряжении клуба есть документ, подтверждающий соответствующий запрос «Локомотива».

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться