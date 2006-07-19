ЦСКА сделал предложение «Леганесу» по трансферу хавбека Габриэла

Полузащитник «Леганеса» Габриэл Пирес может продолжить карьеру в чемпионате России.

Предложение по трансферу 24-летнего бразильца сделал ЦСКА, сообщает Goal.com.

Помимо армейцев, предложения «Леганесу» также сделали «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта».

Хавбеком также интересуется «Севилья», но андалусийцы пока не сделали официального предложения.

Стоимость трансфера Габриэла оценивается в 10 миллионов евро.

По информации источника, ЦСКА ближе остальных клубов к покупке игрока, поскольку армейцы готовы заплатить всю сумму сразу, «Спортинг» же рассчитывает выплатить сумму трансфера в несколько траншей.

Сам игрок предпочел бы остаться в Испании, либо переехать в Португалию.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл принял участие в 29 матчах за «Леганес», забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.