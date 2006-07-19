Болельщики на ЧМ-2018 унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей

Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев заявил, что болельщики, которые в дни ЧМ-2018 воспользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей.

«У нас и в повседневной жизни тоже такие вещи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться.

Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности «Федеральной пассажирской компании». Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей.

Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать», – отметил Бурцев.

Бурцев пояснил, что пассажиры забирали с собой подстаканники, одеяла и другие вещи.

«Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки.

Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось – это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – уточнил Бурцев.

Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей ЧМ-2018.