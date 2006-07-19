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    Болельщики на ЧМ-2018 унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей

    Теги болельщики ЧМ-2018 Футбол

    Начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев заявил, что болельщики, которые в дни ЧМ-2018 воспользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей.

    «У нас и в повседневной жизни тоже такие вещи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться.

    Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности «Федеральной пассажирской компании». Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей.

    Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать», – отметил Бурцев.

    Бурцев пояснил, что пассажиры забирали с собой подстаканники, одеяла и другие вещи.

    «Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки.

    Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось – это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – уточнил Бурцев.

    Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей ЧМ-2018.

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