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    «Зенит» готов подписать Баделя. Игрок хочет в «Милан»

    Теги Зенит Лилль Милан Фиорентина премьер-лига Россия Вильярреал серия А Италия возможные трансферы Милан Бадель Футбол

    «Зенит» заинтересован в подписании полузащитника Милана Баделя.

    Петербургский клуб готов закрыть сделку в ближайшее время, но хорват пока не хочет переходить в «Зенит». Бадель намерен остаться в Италии и нацелен на переход в «Милан».

    Сейчас футболист ждет, чем разрешится ситуация в «Милане» в связи с переходом клуба к инвестиционному фонду. К Баделю также проявляют интерес «Лилль» и «Вильярреал».

    Бадель находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Фиорентиной».

    Он стал серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.

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