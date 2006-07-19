«Зенит» готов подписать Баделя. Игрок хочет в «Милан»

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника Милана Баделя.
Петербургский клуб готов закрыть сделку в ближайшее время, но хорват пока не хочет переходить в «Зенит». Бадель намерен остаться в Италии и нацелен на переход в «Милан».
Сейчас футболист ждет, чем разрешится ситуация в «Милане» в связи с переходом клуба к инвестиционному фонду. К Баделю также проявляют интерес «Лилль» и «Вильярреал».
Бадель находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Фиорентиной».
Он стал серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.