«Зенит» готов подписать Баделя. Игрок хочет в «Милан»

заинтересован в подписании полузащитника Милана Баделя.

Петербургский клуб готов закрыть сделку в ближайшее время, но хорват пока не хочет переходить в . Бадель намерен остаться в Италии и нацелен на переход в «Милан».

Сейчас футболист ждет, чем разрешится ситуация в «Милане» в связи с переходом клуба к инвестиционному фонду. К Баделю также проявляют интерес «Лилль» и «Вильярреал».

Бадель находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Фиорентиной».

Он стал серебряным призером ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии.