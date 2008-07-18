Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на .

За два дня до старта ЧМ-2018 юморист Семен Слепаков опубликовал критическую песню в адрес сборной России. В ней он в шутку посоветовал назначить главным тренером команды Рамзана Кадырова. Кадыров спустя пару дней отметил, что ему понравилась песня.

«Перед началом Чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение.

Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна», – сказал Кадыров.

Вот и закончился Чемпионат,

Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат

Всему миру мы показали,

Что радушней хозяев они не встречали.

Мы верим в Россию! – кричали фанаты,

В поддержку команды взмывали плакаты,

И даже Семен Слепаков прослезился,

И до триумфа, успел, извинился.

Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,

Не любит, когда его просят три раза.

Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,

Полюбила Черчесова бабушка Оля,

Кокошником машет с трибуны ретиво,

Кричит, что: – Играет команда красиво!

«Играем для Вас!» – развернули растяжку,

Десантник от чувств разрывает тельняшку.

Как жалко, что Игнашевич нас покидает,

Карьеру в команде Сергей оставляет.

Но думаю он подготовит плеяду,

Чтоб в честной борьбе заработать награду.

С тобой не прощаемся, счастья, удачи,

Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.

И вместе скандируем: «Вы молодцы»

Вы гордость России! Вы наши бойцы!

Вы всем показали, что «Наш футбол ЖИВ»,

А матчи добавили к жизни прилив.

Спасибо команда, не подвели,

Герб на груди гордо несли,

И каждый из нас в сердце сказал,

Еще будет за нами финал.

Мы верили! Знали! Что будет Игра!

А в четверть прошли, не спали все до утра,

Кричали «Ура!» и «Россия вперед!»

И видимо это продлится весь год.

Мы всем благодарны, мы рады гостям,

Командным победам, и добрым вестям.

Мы все победители чемпионата,

От поражений плакать не надо,

И как бы он остро вопрос не вставал,

Лишь только один, на ЧМ пьедестал.

Чуть больше кому то фортуна нужна,

Чуть больше, кому то победа важна.

А дальше от сердца, без речетатива,

С Кавказским размахом, вношу это чтиво -

Спасибо Черчесову, вот он кумир,

Спорт – это жизнь, Спорт – это МИР!

Поверь, для России с этой поры,

Ты на вершине, ты – Царь горы!

К Сборной России сейчас обращаюсь:

Вы – Орлы нашей гордой Страны!

Без ошибок побед не бывает,

Просто верить друг другу должны.

Просто руку держать на пульсе,

Просто Родину нашу любить,

Просто быть о проблемах в курсе,

Чтобы знать, с чего возродить.​



(пунктуация и орфография автора)

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