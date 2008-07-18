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    Антонио Кассано: «Криштиану как Надаль – фантастический атлет. Месси больше похож на Федерера – чистое искусство»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси Антонио Кассано Роджер Федерер Рафаэль Надаль Футбол

    Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о соперничестве форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Я люблю Месси не в противовес Роналду, а потому, что считаю его лучшим игроком всех времен и он дарит мне уникальные эмоции.

    Если я должен убедить вас в этом, то прошу найти мне какого-то другого игрока, который так же обрабатывает мяч и регулярно забивает, как Месси.

    Давайте начистоту, у Криштиану нет недостатков, но дело не в этом. Я люблю теннис. Криштиану как Надаль – фантастический атлет, построенный не только на таланте, но и на усердной работе и страсти.

    Месси больше похож на Федерера – чистое искусство и класс. Они разные. Но я за Месси, потому что Лео способен изменить ситуацию, даже когда просто стоит на месте, ему практически не нужна физическая подготовка», – сказал Кассано.

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