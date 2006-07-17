Юрий Газинский: «После речи Дзюбы перед Саудовской Аравией мы реально завелись»

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о критике, которой команда подверглась перед ЧМ-2018.

– Правда, что перед игрой с Саудовской Аравией команду вдохновенной речью возбудил Артем Дзюба?

– Каждый был сосредоточен. Первый матч, от которого очень многое зависело. Мы все долго к этому шли. Для нас было очень важно при своих болельщиках отдать в этом матче все и даже больше, выложиться на 150 процентов. Мы встали в круг, и Артем сказал то, что у него внутри накопилось. После этих слов мы реально все завелись. И готовы были друг за друга просто умирать.

– А что именно он сказал?

– В том числе о том, что в нас никто не верит. Так ведь и было. Из десяти статей, касавшихся сборной, условно семь были негативными. Сборная не готова к турниру, Россия не выйдет из группы… До турнира я все это читал, пролистывал новости после каждой тренировки. Но потом понял, что нужно от этого абстрагироваться и думать только об игре.

– Чьи-то высказывания особенно злили?

– Мы специально на эту тему с ребятами не разговаривали. Но читать негативные комментарии неприятно для любого человека. Мне кажется, перед таким большим турниром, к тому же у себя дома, все должны были сплотиться. Мы одна страна и нам надо было друг другу помогать. А у нас получилось все наоборот. И правильно Дзюба сказал в смешанной зоне за пару дней до начала: «Подождите вы нас до турнира хоронить и отправлять непонятно куда! Давайте сыграем – а потом будете судить!» Но ничего, мы делом все доказали. А с первого матча и вплоть до последнего я вообще уже ничего старался не читать.

– Зато вы не могли не читать изречения великих людей прошлого, которые Станислав Черчесов вывешивал в раздевалке. Можете привести хотя бы один пример?

– Допустим, высказывание Наполеона: «Дух побеждает саблю». Мы слышали это – и понимали, что имеется в виду: у нас есть дух, а у испанцев – сабля. И мы можем их обыграть! – сказал Газинский.