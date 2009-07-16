Антуан Гризманн: «В сборной Франции люди разного происхождения, но мы все едины и равны»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мыслями о победе на .

– Что чувствовали, когда били пенальти?

– Когда судья смотрел видео, я спросил: «Что там?». Мне сказали, что была рука. Когда он показал на точку, я сосредоточился и пробил.

– Поражение в финале Евро-2016 стало полезным и помогло выиграть сейчас? В чем?

– Да, мы работали. У нас много новых игроков, которые прекрасно себя здесь показали. Привнесли большой вклад. Мы одна команда. Никогда не нервничали, в этом была наша сила. Затем – тренер. Он прекрасно читал все матчи.

– Сегодня вы завоевали кубок, до этого – Лигу Европы. Какие у вас шансы на «Золотой мяч»?

– «Золотой мяч»? Люди за меня будут голосовать, просмотрим, что произойдет. Предстоит еще Суперкубок. Сейчас будем наслаждаться с французами, нашими семьями, надо отдохнуть хорошо, а потом посмотрим, что произойдет.

– В команде собрались игроки разного происхождения. Ваши родители, Погба, Мбаппе. Если бы они не приехали во Францию, не было бы этой победы.

– Да, такая Франция. Люди разного происхождения. Но мы все едины, все в команде равны. Мы все преисполнены единым духом. Старались делать все для тренера и страны, – передает слова Гризманна корреспондент Sports.ru Александр Головин.