Златко Далич: «В финале ЧМ такие пенальти не назначаются»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги для команды, занявшей второе место.

– Продолжите работу в сборной?

– Сейчас я готов отдохнуть. Последние несколько месяцев работали напряженно. Сейчас я возьму тайм-аут, передохну. Я никогда не принимаю решение на скорую руку. Не думаю ни о чем другом, кроме как вернуться в Хорватию и отдохнуть.

– Что вы сказали игрокам, когда после матча собрались в круг?

– Сказал, что вы можете идти с высоко поднятой головой. Можете гордиться тем, как сыграли. Выше голову. Нет причин для расстройства. Конечно, в поражении есть толика грусти, но я сказал, что грустить нечего. Иногда в футболе проигрываешь.

– Сочувствую по поводу поражения. Вы выглядели, как будто все контролировали. Но были забиты два противоречивых гола. Как вмешались в игру видеоповторы?

– Я должен поздравить Францию. Первые 20 минут мы играли хорошо, контролировали матч. Затем после стандарта был забит автогол. Мы продолжали контролировать, вернулись к жизни, но нам дали пенальти.

Я не люблю комментировать судейство, но скажу одну вещь: в финале ЧМ такие пенальти не назначаются. Но это не умаляет победу Франции. Это был лучший наш матч на ЧМ. Мы контролировали игру, но так получилось.

– Как в целом вы относитесь к видеоповторам?

– Я не хотел негативно отзываться об арбитре, так получилось. Он сделал то, что посчитал честным и справедливым. Просто когда система работает против те6я, это всегда плохо. Но вообще видеоповторы – это хорошо для футбола.

– Как выбежавшие болельщики повлияли на игру?

– Я не буду это комментировать.

– Что не хватило Хорватии для победы? Когда поняли, что матч проигран?

– Не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами. Удача сопутствовала нам во всех предыдущих матчах, но не сегодня. Мы контролировали игру, но пропустили автогол и пенальти.

После третьего и четвертого гола я понял, что будет сложно. Мы отыгрались после первого, хотя и тогда было сложно. Мы отыгрались благодаря настойчивости Манджукича, но тяжело добиться победы, пропустив четыре гола, – передает слова Далича корреспондент Sports.ru Александр Головин.

Матч обслуживала аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.