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    Златко Далич: «В финале ЧМ такие пенальти не назначаются»

    Теги Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи ЧМ-2018 видеоповторы Златко Далич Футбол

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги ЧМ-2018 для команды, занявшей второе место.

    – Продолжите работу в сборной?

    – Сейчас я готов отдохнуть. Последние несколько месяцев работали напряженно. Сейчас я возьму тайм-аут, передохну. Я никогда не принимаю решение на скорую руку. Не думаю ни о чем другом, кроме как вернуться в Хорватию и отдохнуть.

    – Что вы сказали игрокам, когда после матча собрались в круг?

    – Сказал, что вы можете идти с высоко поднятой головой. Можете гордиться тем, как сыграли. Выше голову. Нет причин для расстройства. Конечно, в поражении есть толика грусти, но я сказал, что грустить нечего. Иногда в футболе проигрываешь.

    – Сочувствую по поводу поражения. Вы выглядели, как будто все контролировали. Но были забиты два противоречивых гола. Как вмешались в игру видеоповторы?

    – Я должен поздравить Францию. Первые 20 минут мы играли хорошо, контролировали матч. Затем после стандарта был забит автогол. Мы продолжали контролировать, вернулись к жизни, но нам дали пенальти.

    Я не люблю комментировать судейство, но скажу одну вещь: в финале ЧМ такие пенальти не назначаются. Но это не умаляет победу Франции. Это был лучший наш матч на ЧМ. Мы контролировали игру, но так получилось.

    – Как в целом вы относитесь к видеоповторам?

    – Я не хотел негативно отзываться об арбитре, так получилось. Он сделал то, что посчитал честным и справедливым. Просто когда система работает против те6я, это всегда плохо. Но вообще видеоповторы – это хорошо для футбола.

    – Как выбежавшие болельщики повлияли на игру?

    – Я не буду это комментировать.

    – Что не хватило Хорватии для победы? Когда поняли, что матч проигран?

    – Не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами. Удача сопутствовала нам во всех предыдущих матчах, но не сегодня. Мы контролировали игру, но пропустили автогол и пенальти.

    После третьего и четвертого гола я понял, что будет сложно. Мы отыгрались после первого, хотя и тогда было сложно. Мы отыгрались благодаря настойчивости Манджукича, но тяжело добиться победы, пропустив четыре гола, – передает слова Далича корреспондент Sports.ru Александр Головин.

    Матч обслуживала аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.

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