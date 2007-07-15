«Зенит» не получал ни одного предложения по Дзюбе

В адрес не поступало ни одного предложения о трансфере нападающего .

Несмотря на яркую игру форварда на ЧМ-2018, интерес к нему небольшой, поскольку потенциальных покупателей отпугивает трансферная стоимость – 15 миллионов евро, а также заработная плата в размере 3,3 миллиона евро за сезон.

«Шанхай Шеньхуа» проявлял интерес к Дзюбе, но дело не дошло до официальных переговоров. Игрок отказался от предложенной китайским клубом зарплаты – 6 миллионов евро в год.

не связывался с «Зенитом» на предмет трансфера нападающего.