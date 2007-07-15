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    «Зенит» не получал ни одного предложения по Дзюбе

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кардифф Сити высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чемпионат.com Футбол

    В адрес «Зенита» не поступало ни одного предложения о трансфере нападающего Артема Дзюбы.

    Несмотря на яркую игру форварда на ЧМ-2018, интерес к нему небольшой, поскольку потенциальных покупателей отпугивает трансферная стоимость – 15 миллионов евро, а также заработная плата в размере 3,3 миллиона евро за сезон.

    «Шанхай Шеньхуа» проявлял интерес к Дзюбе, но дело не дошло до официальных переговоров. Игрок отказался от предложенной китайским клубом зарплаты – 6 миллионов евро в год.

    «Кардифф Сити» не связывался с «Зенитом» на предмет трансфера нападающего.

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