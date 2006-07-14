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    Дидье Дешам: «В сборной Франции есть игроки африканского происхождения. Все это обогащает французский футбол»

    Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу ЧМ-2018 ТАСС Футбол

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о разговорах об этническом происхождении многих игроков.

    Ранее экс-тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки.

    «Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим.

    Не стоит говорить о том, где кто родился. Да, безусловно, те, кто будет смотреть завтрашний матч, будут испытывать гордость за тех, кто родился на их земле», – сказал Дешам.

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