Наверх

    «Рубин» объявил об уходе Рыжикова. Он провел в клубе 10 лет

    Теги Рубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия трансферы фото Футбол

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков покидает клуб, в составе которого провел 10 лет.

    «Он был стеной 10 лет. Мы говорим: «До свидания!», но не прощаемся», – информирует твиттер «Рубина».

    По информации «Бизнес Online», 37-летний вратарь решил не продлевать контракт с казанской командой. Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил ему новое соглашение с понижением зарплаты.

    Рыжиков провел за «Рубин» в общей сложности 359 матчей, отстояв «на ноль» в 152 из них.

    Дважды он с командой становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды – Суперкубок.

    Фото: официальный твиттер «Рубина»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться