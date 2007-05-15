«Рубин» объявил об уходе Рыжикова. Он провел в клубе 10 лет

Голкипер Сергей Рыжиков покидает клуб, в составе которого провел 10 лет.

«Он был стеной 10 лет. Мы говорим: «До свидания!», но не прощаемся», – информирует твиттер .

По информации «Бизнес Online», 37-летний вратарь решил не продлевать контракт с казанской командой. Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил ему новое соглашение с понижением зарплаты.

Рыжиков провел за «Рубин» в общей сложности 359 матчей, отстояв «на ноль» в 152 из них.

Дважды он с командой становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды – Суперкубок.

Фото: официальный твиттер «Рубина»