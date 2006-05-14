Массимилиано Аллегри: «Если меня не уволят, я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем возможном уходе из клуба.
«Если меня не уволят, я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон.
Это не вопрос о моем будущем. Это планирование того, каким будет будущее «Ювентуса». После завершения празднований мы должны сесть за стол с ясными умами и все обсудить.
Когда начнется следующий сезон, у нас снова будет ноль очков. Нам снова предстоит показать свою конкурентоспособность», – сказал Аллегри.
Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Арсенал».