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    Массимилиано Аллегри: «Если меня не уволят, я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон»

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Массимилиано Аллегри Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем возможном уходе из клуба.

    «Если меня не уволят, я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон.

    Это не вопрос о моем будущем. Это планирование того, каким будет будущее «Ювентуса». После завершения празднований мы должны сесть за стол с ясными умами и все обсудить.

    Когда начнется следующий сезон, у нас снова будет ноль очков. Нам снова предстоит показать свою конкурентоспособность», – сказал Аллегри.

    Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Арсенал».

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