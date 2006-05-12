Артета и Аллегри – – главные кандидаты для «Арсенала»

Ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета рассматривается как основной претендент на пост главного тренера .

Он претендует на эту должность наряду с Массимилиано Аллегри, который сейчас тренирует «Ювентус».

Руководство «Арсенала» рассматривало несколько кандидатур, однако именно Артета и Аллегри стали приоритетными для исполнительного директора клуба и сына владельца клуба Стэна Кронке Джоша.

Действующий главный тренер лондонцев покинет свой пост по завершении сезона – после 22 лет работы.

«Сити» постарается удержать Артету, которого высоко ценит Гвардиола, и предложит ему новый контракт, однако это, скорее всего, не удержит его, если «Арсенал» действительно проявит конкретный интерес.

Ранее стало известно, что Аллегри обсудит свое будущее с руководством «Ювентуса» по завершении сезона.