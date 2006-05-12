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    Артета и Аллегри – – главные кандидаты для «Арсенала»

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    Ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета рассматривается как основной претендент на пост главного тренера «Арсенала».

    Он претендует на эту должность наряду с Массимилиано Аллегри, который сейчас тренирует «Ювентус».

    Руководство «Арсенала» рассматривало несколько кандидатур, однако именно Артета и Аллегри стали приоритетными для исполнительного директора клуба Ивана Газидиса и сына владельца клуба Стэна Кронке Джоша.

    Действующий главный тренер лондонцев Арсен Венгер покинет свой пост по завершении сезона – после 22 лет работы.

    «Сити» постарается удержать Артету, которого высоко ценит Гвардиола, и предложит ему новый контракт, однако это, скорее всего, не удержит его, если «Арсенал» действительно проявит конкретный интерес.

    Ранее стало известно, что Аллегри обсудит свое будущее с руководством «Ювентуса» по завершении сезона.

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