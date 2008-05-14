Карасев получит «неуд» за не назначенный пенальти в ворота «Спартака»

Главный арбитр матча 30-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно».
Причиной стало решение судьи не назначить пенальти в ворота «красно-белых» в одном из эпизодов игры.
Об этом сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.
В конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев вошел в штрафную «Спартака», наперерез игроку бросился голкипер хозяев Артем Ребров, который не попал по мячу и подсек ногу хавбека. Карасев не среагировал на этот эпизод.
Напомним, российский арбитр будет судить матчи ЧМ-2018.