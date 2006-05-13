Зидан о дубле Бэйла: «Выбор состава «Реала» на финал ЛЧ будет головной болью»

Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Сельтой» (6:0).

– Мы провели отличный матч, было важно так сыграть. Мы забили шесть голов и показали искренний футбол.

– Бэйл (автор дубля – прим. Sports.ru), похоже, набрал форму.

– Все бы так зажигали. Теперь выбор состава на финал Лиги чемпионов будет головной болью. Бэйл сыграл очень здорово во всех аспектах. Рад за него, но главное, чтобы к матчу в Киеве мы все подошли в оптимальной форме.

Рад и за Кейлора. Сегодня он спас нас два-три раза. Когда он выручает, то словно вдыхает в нас жизнь. Он крайне важный для нас игрок.

– Можно сказать, что этот «Реал» – ваш?

– Конечно, я немного улучшил игру. Это неизбежно. Если продолжу тренировать, команда станет еще лучше.