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    Зидан о дубле Бэйла: «Выбор состава «Реала» на финал ЛЧ будет головной болью»

    Теги Реал Мадрид Сельта примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Гарет Бэйл Кейлор Навас Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Сельтой» (6:0).

    – Мы провели отличный матч, было важно так сыграть. Мы забили шесть голов и показали искренний футбол.

    – Бэйл (автор дубля – прим. Sports.ru), похоже, набрал форму.

    – Все бы так зажигали. Теперь выбор состава на финал Лиги чемпионов будет головной болью. Бэйл сыграл очень здорово во всех аспектах. Рад за него, но главное, чтобы к матчу в Киеве мы все подошли в оптимальной форме.

    Рад и за Кейлора. Сегодня он спас нас два-три раза. Когда он выручает, то словно вдыхает в нас жизнь. Он крайне важный для нас игрок.

    – Можно сказать, что этот «Реал» – ваш?

    – Конечно, я немного улучшил игру. Это неизбежно. Если продолжу тренировать, команда станет еще лучше.

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