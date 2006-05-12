Санчес с бонусами может заработать в «МЮ» 25 миллионов фунтов в год

пообещал солидные бонусы форварду Алексису Санчесу, чтобы выиграть за него борьбу у «Манчестер Сити».

Только за подписание контракта Санчес заработал 6,7 миллиона фунтов, сообщает Daily Mail со ссылкой на Der Spiegel и книгу о .

29-летний чилиец получает 391 тысячу фунтов в неделю. Его базовая зарплата – 20,35 миллиона фунтов в год.

Кроме того, Санчес получает 75 тысяч фунтов за каждый сыгранный матч, а за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона ему положен бонус 1,1 миллиона.

Еще 2 миллиона нападающий заработает, если за сезон наберет 40 очков по системе «гол+пас», 1 миллион – за победу в Лиге чемпионов, 500 тысяч – за титул в АПЛ.

Таким образом, с учетом всех бонусов Санчес может заработать в «МЮ» 25 миллионов фунтов в год.

Нападающий Ромелу Лукаку имеет в клубе из Манчестера базовую зарплату 7,8 миллиона фунтов в год. Он получит бонус в размере 4,5 миллиона, если за сезон наберет 50 очков по системе «гол+пас». В контракте прописан бонус за лояльность (2,4 млн) и за маркетинговые права (1,96 млн).

, заработавший 75 миллионов фунтов на продаже бельгийца, получит еще 5 миллионов? если Лукаку продлит контракт с «МЮ» после 2022 года или покинет клуб. Еще 10 миллионов ливерпульцам положены, если Лукаку забьет по 23 гола в первых четырех сезонах в «МЮ», сейчас у него 26 голов.

Форвард Златан Ибрагимович до отъезда в МЛС получал 175 тысяч фунтов за каждый официальный матч и заработал 218 тысяч за продление контракта на год, по которому его зарплата упала до 43 тысяч в неделю.