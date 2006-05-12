«Зенит» рассматривает 5 кандидатов на пост главного тренера

Руководство рассматривает сразу несколько кандидатур на пост нового главного тренера команды.

«На пост главного тренера команды претендуют пять кандидатов. В понедельник состоится заседание совета директоров», – сказали в пресс-службе петербургского клуба.

В последнее время в СМИ отправляли в Маурицио Сарри («Наполи»), Сергея Семака («Уфа»), Миодрага Божовича («Арсенал» Тула), Дика Адвоката («Спарта» Роттердам) и Синишу Михайловича (без работы).

Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер команды Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта и на следующей неделе возглавит сборную Италии.

Манчини возглавит сборную Италии. Зачем они нужны друг другу?