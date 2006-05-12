Наверх

    «Зенит» рассматривает 5 кандидатов на пост главного тренера

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия возможные трансферы отставки Футбол

    Руководство «Зенита» рассматривает сразу несколько кандидатур на пост нового главного тренера команды.

    «На пост главного тренера команды претендуют пять кандидатов. В понедельник состоится заседание совета директоров», – сказали в пресс-службе петербургского клуба.

    В последнее время в СМИ отправляли в «Зенит» Маурицио Сарри («Наполи»), Сергея Семака («Уфа»), Миодрага Божовича («Арсенал» Тула), Дика Адвоката («Спарта» Роттердам) и Синишу Михайловича (без работы).

    Ранее появилась информация, что нынешний главный тренер команды Роберто Манчини договорился с «Зенитом» о расторжении контракта и на следующей неделе возглавит сборную Италии.

    Манчини возглавит сборную Италии. Зачем они нужны друг другу?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться