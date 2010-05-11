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    Артем Дзюба: «Очень стремился к вызову в сборную России, это большая честь»

    Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Арсенал Тула ЧМ-2018 Футбол

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.

    – Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!

    – Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...

    – На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

    – Да? Отлично! Большое спасибо!

    – Готовы рвать соперников за сборную России?

    – Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился! – сказал Дзюба.

    Черчесов все-таки позвал Дзюбу. Последняя попытка?

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