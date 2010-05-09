Директор «Атлетико» о ситуации с Гризманном: «Поведение «Барселоны» – абсолютное к нам неуважение»

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антуаном Гризманном, которого хочет приобрести .

«Мы сыты по горло поведением «Барселоны». То, как президент, игрок и член совета директоров клуба высказываются о будущем футболиста с действующим контрактом, да еще в преддверии финала еврокубка – это абсолютное неуважение по отношению к и его болельщикам.

Позиция «Атлетико» по этому вопросу предельно четкая и уже неоднократно озвучивалась. Мы никогда не вели переговоры о продаже Гризманна и не собираемся это делать.

Несколько месяцев назад я лично сообщил президенту «Барселоны», что наш игрок не продается. Кроме того, я сказал ему, что его неподобающее поведение нарушает целостность чемпионата. Тем более учитывая, что мы боремся за титул, а «Барселона» постоянно оказывает давление на одного из наших ведущих игроков.

Тогда же я сообщил ему [Бартомеу], что в случае если игрок воспользуется правом расторжения контракта из-за прессинга со стороны «Барселоны», «Атлетико» потребует от клуба компенсацию за неподобающее поведение.

С нас довольно. Надеюсь, это заявление возымеет действие, мы сможем подготовиться к финалу [Лиги Европы] должным образом, и болельщики «Атлетико» насладятся игрой», – сказал Марин.

«Барселона» уведомила «Атлетико», что заплатит 100 млн евро отступных за Гризманна