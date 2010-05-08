Наверх

    Вальверде ответил Рамосу: «Никому не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунке»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Эрнесто Вальверде примера Испания судьи Алехандро Эрнандес Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отреагировал на заявление капитана «Реала» Серхио Рамоса о том, что в перерыве класико (2:2) Лионель Месси оказывал давление на арбитра Алехандро Эрнандеса.

    «Немногое могу сказать по этому вопросу. Всегда где-то появляется информация, которая требует доказательств.

    Разговоры между арбитрами и игроками были всегда. Я многое видел в своей жизни как на поле, так и в подтрибунном помещении. Никому не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунке.

    У меня нет сомнений в честности арбитра в плане судейства в матче. Арбитры привыкли к разговорам с игроками», – отметил Вальверде.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться