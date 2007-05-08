Зинедин Зидан: «Все игроки, включая Криштиану, будут готовы к финалу ЛЧ на 150%»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травмах своих игроков перед матчем против «Севильи».

«Хорошо, что Роналду может нормально ходить спустя 2 дня после травмы. Он хочет поскорее вернуться в строй, но я не знаю, сможет ли он восстановиться к матчу против «Вильярреала». Все игроки, включая Карвахаля и Иско, будут готовы принять участие в финале Лиги Чемпионов на 150%.

Я не думаю о травмах, которые могут произойти до финала. У меня есть 25 футболистов, и некоторым из них надо предоставить отдых, не размышляя о том, что кто-то получит травму. Иначе нам не стоит играть в оставшихся матчах Ла Лиги.

Нам надо оставаться позитивными, ведь травма Криштиану оказалась не такой серьезной. Как тренер я выберу соответствующие составы на оставшиеся матчи.

На поле случается многое, но после игры мы узнаем все. Есть комментарии каждого футболиста, записи камер. Некоторые люди знают, что произошло, но это ничего не меняет. В матче против «Барселоны» была ничья. Точка.

Люди говорят о противоречивости, но создается слишком много шума. Я фанат самой игры в футбол, а не возникающих в ней противоречий.

Уверен, что «Севилья» будет играть на победу. Новый тренер требует давления и высокого прессинга. Я видел матч против «Реал Сосьедада». Нас ждет захватывающая игра.

Финал Лиги Чемпионов будет ярким, с открытой игрой и большим количеством моментов у обеих команд. Главное для нас — подготовиться, выйти на поле и осложнить жизнь сопернику. Это финал, и он будет напряженным. У «Ливерпуля» хорошо развиты все аспекты — физическая форма игроков, техника, скорость. Они англичане, и будут бороться.

Не знаю, будет ли Салах претендовать на «Золотой мяч», но он проводит великолепный сезон. Нас ждет противостояние «Реала» и «Ливерпуля», а не Криштиану и Салаха», — сказал Зидан.