Иньеста согласовал 3-летний контакт с японским «Виссел Кобе» на 90 млн долларов

Полузащитник «Барселоны» продолжит карьеру в чемпионат Японии.

По информации ESPN, 33-летний испанец согласовал контракт с японским клубом .

Срок соглашения составит 3 года. Ежегодная зарплата Иньесты будет равняться 30 млн долларов.

Большую роль в сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором компании Rakuten, титульного спонсора «Барселоны».

После 13 туров японский клуб занимает 10-е место в чемпионате Японии. За команду играет немецкий форвард .