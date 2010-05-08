Иньеста согласовал 3-летний контакт с японским «Виссел Кобе» на 90 млн долларов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионат Японии.
По информации ESPN, 33-летний испанец согласовал контракт с японским клубом «Виссел Кобе».
Срок соглашения составит 3 года. Ежегодная зарплата Иньесты будет равняться 30 млн долларов.
Большую роль в сделке сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который также является генеральным директором компании Rakuten, титульного спонсора «Барселоны».
После 13 туров японский клуб занимает 10-е место в чемпионате Японии. За команду играет немецкий форвард Лукас Подольски.