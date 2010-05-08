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    Смородская о вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская пояснила свое высказывание о причастности к нынешнему чемпионству клуба в РФПЛ.

    «Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

    В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», – сказала Смородская.

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