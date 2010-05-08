Смородская о вкладе в чемпионство: «70% нынешнего состава «Локо» укомплектовала я»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская пояснила свое высказывание о причастности к нынешнему чемпионству клуба в РФПЛ.

«Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего ива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», – сказала Смородская.

Семин о вкладе Смородской в чемпионство: «Он финансово лег на плечи совета директоров. Мы никого не могли купить»