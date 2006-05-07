Сербский судья Мажич назначен на финал Лиги чемпионов, Куйперс – на финал Лиги Европы

назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финальную игру Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и рассудит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Его ассистенты – Милован Ристич и Далибор Джурджевич, дополнительные помощники – Ненад Джокич и Данило Груич, четвертый судья – Клеман Тюрпен (Франция).

Финал Лиги Европы между и «Марселем» доверен голландцу Бьорну Куйперсу. Его помощниками будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительными ассистентами – Пол ван Букел и Данни Маккели. Четвертый судья – поляк Шимон Марчиняк.