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    Сербский судья Мажич назначен на финал Лиги чемпионов, Куйперс – на финал Лиги Европы

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    УЕФА назначил судей на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Финальную игру Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» рассудит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Его ассистенты – Милован Ристич и Далибор Джурджевич, дополнительные помощники – Ненад Джокич и Данило Груич, четвертый судья – Клеман Тюрпен (Франция).

    Финал Лиги Европы между «Атлетико» и «Марселем» доверен голландцу Бьорну Куйперсу. Его помощниками будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительными ассистентами – Пол ван Букел и Данни Маккели. Четвертый судья – поляк Шимон Марчиняк.

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