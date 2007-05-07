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    Игорь Денисов: «В чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это»

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия Футбол

    Капитан «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о победе в чемпионате России.

    – Для вас принципиально, что обеспечили чемпионство в матче против родного клуба?

    – Особой принципиальности не было. Мы хотели стать чемпионами на домашнем стадионе. И мы это сделали. Просто так совпало, что сегодня попался «Зенит» и именно победа над ним принесла золото. Вы знаете, когда я играл за «Динамо», был матч заключительного тура с «Зенитом», по итогам которого мы вылетели в первую лигу. Сегодня я стал чемпионом… «Локомотив» стал чемпионом – я ему немножко помог. Вот так бывает, что всего за два года можно проделать такой путь в футболе.

    – Расплата за тот вылет с «Динамо»?

    – Это не расплата – это просто жизнь.

    – Вы сказали, что хотели стать чемпионами в Черкизово. Но ведь не из-за этого проиграли в прошлом туре на выезде «Краснодару»?

    – Нет, конечно, никакого расчета тут не было. Просто стечение обстоятельств. Если есть шанс, позволяющий выиграть золото дома, мы стараемся им воспользоваться.

    – Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?

    – Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.

    – Капитанская повязка вас дополнительно стимулировала?

    – Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в «Локомотиве» почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе. И я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что сегодня это удалось сделать и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю всё для того, чтобы снова их порадовать в будущем, – сказал Денисов.

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