Игорь Денисов: «В чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это»

Капитан «Локомотива» поделился мнением о победе в чемпионате России.

– Для вас принципиально, что обеспечили чемпионство в матче против родного клуба?

– Особой принципиальности не было. Мы хотели стать чемпионами на домашнем стадионе. И мы это сделали. Просто так совпало, что сегодня попался и именно победа над ним принесла золото. Вы знаете, когда я играл за , был матч заключительного тура с «Зенитом», по итогам которого мы вылетели в первую лигу. Сегодня я стал чемпионом… «Локомотив» стал чемпионом – я ему немножко помог. Вот так бывает, что всего за два года можно проделать такой путь в футболе.

– Расплата за тот вылет с «Динамо»?

– Это не расплата – это просто жизнь.

– Вы сказали, что хотели стать чемпионами в Черкизово. Но ведь не из-за этого проиграли в прошлом туре на выезде ?

– Нет, конечно, никакого расчета тут не было. Просто стечение обстоятельств. Если есть шанс, позволяющий выиграть золото дома, мы стараемся им воспользоваться.

– Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?

– Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.

– Капитанская повязка вас дополнительно стимулировала?

– Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе. И я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что сегодня это удалось сделать и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю всё для того, чтобы снова их порадовать в будущем, – сказал Денисов.