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    Луис Суарес: «В эпизоде с Вараном был небольшой фол, я ударил его по ноге»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания судьи Луис Суарес Серджи Роберто Рафаэль Варан Алехандро Эрнандес Футбол

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча с «Реалом» (2:2) прокомментировал эпизод со вторым голом каталонцев, в котором он ударил по ногам защитнику мадридцев Рафаэль Варану, прежде чем ассистировать Лионелю Месси.

    «Я думаю, там был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге.

    Класико всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей.

    Естественно, мы хотели победить, но удаление Серджи Роберто помешало нам. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат», – сказал Суарес.

    Матч судила бригада арбитра Алехандро Эрнандеса.

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