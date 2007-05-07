Луис Суарес: «В эпизоде с Вараном был небольшой фол, я ударил его по ноге»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча с «Реалом» (2:2) прокомментировал эпизод со вторым голом каталонцев, в котором он ударил по ногам защитнику мадридцев Рафаэль Варану, прежде чем ассистировать Лионелю Месси.
«Я думаю, там был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге.
Класико всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей.
Естественно, мы хотели победить, но удаление Серджи Роберто помешало нам. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат», – сказал Суарес.
Матч судила бригада арбитра Алехандро Эрнандеса.