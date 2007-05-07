Луис Суарес: «В эпизоде с Вараном был небольшой фол, я ударил его по ноге»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча с (2:2) прокомментировал эпизод со вторым голом каталонцев, в котором он ударил по ногам защитнику мадридцев , прежде чем ассистировать Лионелю Месси.

«Я думаю, там был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге.

Класико всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей.

Естественно, мы хотели победить, но удаление помешало нам. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат», – сказал Суарес.

Матч судила бригада арбитра Алехандро Эрнандеса.